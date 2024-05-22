Рогов жестко ответил на призыв конгрессменов разрешить удары по России

Призыв группы конгрессменов США разрешить использовать предоставленные Украине вооружения для нанесения ударов вглубь России является клоунадой и дешевой игрой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов.

«Это все просто клоунада и дешевая игра. Мы прекрасно понимаем, что по факту удары и так уже наносят по территории России иностранным оружием, в том числе поставленным со стороны США. Американские спутники и разведывательные самолеты определяют цели для атак», — привело его слова РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что ВСУ постоянно пытаются бить по прифронтовым регионам, в том числе Крыму, американскими ракетами ATACMS.

«У меня нет сомнений, что под видом ВСУ американские военные легализуются для нанесения ударов по нашим мирным городам и русской армии», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что 13 конгрессменов представляющих Демократическую и Республиканскую партии призвали Пентагон разрешить Украине использовать оружие США для ударов по территории России.