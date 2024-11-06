Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару. Об этом в Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Энергодар находится под огнем украинских боевиков. Зафиксировали не менее трех прилетов», — написал он.

Рогов уточнил, что националисты нанесли серию артиллерийских ударов по городу. Более точная информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

В конце октября боевики атаковали территорию в районе Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов в некоторых районах пропало электричество, сообщал глава региона Евгений Балицкий. Он призывал население не выходить на улицы.