Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару. Об этом в Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Энергодар находится под огнем украинских боевиков. Зафиксировали не менее трех прилетов», — написал он.
Рогов уточнил, что националисты нанесли серию артиллерийских ударов по городу. Более точная информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.