Один человек погиб при атаке украинских беспилотников по Энергодару

Балицкий: ВСУ ударили беспилотниками по Энергодару, есть погибший

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали территорию в районе Запорожской атомной электростанции. Предварительно, есть один погибший, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС», — написал он.

В городе перестало работать электричество. Предварительно, в результате атаки один человек погиб.

Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и переместиться в укрытия. Он напомнил, что не стоит выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает система противовоздушной обороны, резюмировал губернатор.

В начале октября в результате теракта погиб сотрудник ЗАЭС, экс-председатель совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Автомобиль мужчины взорвали по заказу украинской стороны, сообщали пресс-службе станции.