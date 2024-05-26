Ранения при обстрелах 25 мая получили 18 жителей Белгородской области

Гладков: 18 человек пострадали при обстрелах Белгородской области 25 мая

При субботних обстрелах Белгородской области ранения получили 18 человек, двое из них — дети. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Троих пострадавших после оказания необходимой помощи направили на амбулаторное лечение. Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации. Гладков подчеркнул, что сегодня встретится с врачами.

«Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву», — добавил он.

Накануне глава области сообщал о четверых погибших при обстрелах. Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв атак со стороны ВСУ.