Ранения при обстрелах 25 мая получили 18 жителей Белгородской области
Гладков: 18 человек пострадали при обстрелах Белгородской области 25 мая
При субботних обстрелах Белгородской области ранения получили 18 человек, двое из них — дети. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Троих пострадавших после оказания необходимой помощи направили на амбулаторное лечение. Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации. Гладков подчеркнул, что сегодня встретится с врачами.
«Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву», — добавил он.
Накануне глава области сообщал о четверых погибших при обстрелах. Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв атак со стороны ВСУ.