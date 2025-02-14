Введением санкций президент Украины Владимир Зеленский решил снести бывшего главу государства Петра Порошенко. Об этом РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский <…> решил убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это все классический принцип „СДД“ (сожрите друг друга)», — объяснил он.

По мнению Рогова, те, кто еще недавно зарабатывали на украинском конфликте и убийстве людей, стали сводить счеты друг с другом. Таким образом, им нужно удержаться у власти и выжить в опасном будущем.

Зеленский пообещал снять персональные санкции с бывшего главы Украины, если он передаст ВСУ свои деньги, которые вывел за пределы страны.

Пожизненные ограничения украинские власти также ввели против олигарха Игоря Коломойского и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, сообщало RT.