Родственников тяжелобольных бойцов СВО могут наделить правом на отпуск

Проект о праве на неоплачиваемый отпуск по уходу за бойцами СВО внесли в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о праве родственников тяжелобольных бойцов специальной операции на неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщил ТАСС .

Инициативу подготовили в рамках деятельности рабочей группы по вопросам СВО. Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Руковишникова объяснила, что раненые бойцы нуждаются в длительном уходе в условиях стационара, а также реабилитации.

«Уход за ранеными нередко обеспечивают родственники. Однако длительное восстановление бойцов ставит их перед выбором между сохранением рабочих мест и заботой о своих близких», — отметила она.

Законопроект предложил закрепить новую категорию работников, а именно супругов и родителей раненых военнослужащих, которым работодатель по новой норме не может отказать в неоплачиваемом отпуске.

Президент России Владимир Путин навестил в больнице раненого подполковника Александра Данилова, который вывел из окружения подразделение и вызвал огонь на себя после вторжения ВСУ в Курскую область.