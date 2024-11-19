Родственников тяжелобольных бойцов СВО могут наделить правом на отпуск
Проект о праве на неоплачиваемый отпуск по уходу за бойцами СВО внесли в Госдуму
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о праве родственников тяжелобольных бойцов специальной операции на неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщил ТАСС.
Инициативу подготовили в рамках деятельности рабочей группы по вопросам СВО. Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Руковишникова объяснила, что раненые бойцы нуждаются в длительном уходе в условиях стационара, а также реабилитации.
«Уход за ранеными нередко обеспечивают родственники. Однако длительное восстановление бойцов ставит их перед выбором между сохранением рабочих мест и заботой о своих близких», — отметила она.
Законопроект предложил закрепить новую категорию работников, а именно супругов и родителей раненых военнослужащих, которым работодатель по новой норме не может отказать в неоплачиваемом отпуске.
Президент России Владимир Путин навестил в больнице раненого подполковника Александра Данилова, который вывел из окружения подразделение и вызвал огонь на себя после вторжения ВСУ в Курскую область.