ТАСС: родные солдат ВСУ жалуются на командиров через чат-боты для сдачи в плен

Родственники украинских солдат начали жаловаться российским силовикам на командиров через чат-боты для сдачи в плен. Об этом сообщил ТАСС .

«Фактически превратился в центр психологической помощи. Выслушиваем, какие нехорошие командиры ВСУ и так далее», — заявил агентству источник в силовых структурах.

По его словам, каждый день к ним по этому вопросу обращаются в среднем по 100 человек.

Ранее пленные боевики «Азова»* заявили, что украинское военное руководство затягивало обмены, и признались, что не хотят возвращаться на фронт. Однако позже один из них добавил, что полностью поддерживает принудительную мобилизацию украинцев и продолжение боевых действий.

* Запрещенная в России террористическая организация