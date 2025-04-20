Украинское руководство затягивало обмен пленными. Об этом ТАСС заявили переданные Украине в рамках обмена боевики «Азова»* Владислав Хруль и Максим Холопченко.

Они выразили недовольство из-за поведения украинских властей и признались, что не хотят возвращаться на фронт, хотя и поддерживают конфликт.

«Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает», — отметил Холопченко.

Боевик также подчеркнул, что полностью поддерживает принудительную мобилизацию украинцев и продолжение боевых действий.

Ранее бывший начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич потребовал отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его мнению, тот неоправданно рискует жизнями солдат и не использует «стратегическое мышление».

Кротевич назвал преступными приказы, которые он получал от командования. Он обвинил Сырского в бездействии и игнорировании проблем, возникших при обороне Красноармейска.