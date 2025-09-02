Родственники солдат ВСУ просили российских силовиков перевести их родных в плен

Родные украинских военных постоянно обращаются к российским силовикам через специальный бот в Telegram с просьбами помочь спасти их близких. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Примерно в день обращаются по два-три родственника военнослужащих ВСУ, сами военнослужащие обращаются редко, около двух-трех в месяц», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, в основном спрашивают о пропавших без вести военных. В ТЦК на Украине у жен и матерей забрали мужей и сыновей. Теперь женщины пытаются узнать, как действовать при сдаче в плен. В основном обращения из русскоязычных областей.

За август российским бойцам удалось организовать около четырех-пяти случаев успешного перевода солдат ВСУ в плен. В большинстве случаев военнослужащим удавалось сбежать незаметно.

Ранее уроженец Лисичанска Алексей Левченко сдался в плен ВС России после попадания на службу в ВСУ. По его словам, сложить оружие ему посоветовали родители.