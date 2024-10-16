Родственники пропавших без вести солдат ВСУ устроили митинг в Киеве

Семьи военнослужащих, которые пропали без вести в районе Покровска, провели акцию протеста на Майдане в столице Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На кадрах, которые опубликовали журналисты, можно увидеть, что люди, собравшиеся на центральной площади, держат в руках украинские флаги и плакаты с требованиями к властям.

«Родственники бойцов, пропавших без вести на Покровском направлении, вышли на митинг на Майдане в Киеве», — передали авторы материала.

Наибольшее количество заявлений о пропаже близких получили от родственников военнослужащих 152-й бригады Вооруженных сил Украины. По словам заявителей, их родных отправили на передовую без должной подготовки.

Ранее в Амстердаме провели демонстрацию против поставок оружия Украине. Десятки человек собрались на площади Дам и выразили несогласие с западной политикой.