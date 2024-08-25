В Амстердаме провели демонстрацию против поставок оружия Украине

Акция протеста в поддержку мира и прекращения поставок оружия Украине прошла в Амстердаме. Об этом сообщил ТАСС .

Несколько десятков человек собрались на площади Дам и выразили несогласие с западной политикой. Когда митинг кончился, манифестанты прошли по городским улицам под барабанную дробь. В руках они держали белые и голубые флаги, которые символизируют мир. Среди флагов также заметили российский триколор.

«Мы должны научиться слушать и понимать друг друга. <…> Мы должны предпринять усилия, чтобы жить все вместе в мире», — заявил активист Берт ван Вондел в беседе с журналистами.

Ранее активисты в Барселоне организовали митинг с призывом открыть границы для туристов из России. Акцию протеста провели около храма Святого Семейства. Активисты осудили нацизм, из-за которого россиян перестали пускать в страну.