Родственники погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах получат по 1,5 млн рублей

Родные погибших из-за украинской атаки в Чебоксарах получат по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313 до 627 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба главы Чувашии.

«В соответствии с постановлением правительства Чувашской Республики от 20 декабря 2022 года, граждане, пострадавшие в результате ЧС, вправе получить финансовую помощь», — заявили в пресс-службе.

Членам семей выплатят по 1 567 500 рублей на каждого погибшего. Люди, получившие тяжелый или средний вред здоровью, получат 627 000 рублей, легкий — 313 500 рублей.

Также пострадавшим от БПЛА положена единовременная материальная помощь — 15 675 рублей на человека, финансовая поддержка после утраты имущества первой необходимости (частичной — 78 375 рублей, полной — 156 750 рублей на человека).

В ночь на 5 мая глава Чувашии Олег Николаев заявил об атаке ВСУ на Чебоксары и округ. Утром он сообщил о повторных ударах по городу. Пострадали 37 человек, двое из них погибли. Также 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледж получили повреждения. В регионе ввели режим ЧС.