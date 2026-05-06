Число пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары возросло до 37

Число пострадавших от атаки дронов на Чебоксары увеличилось до 37, из них 11 остаются на лечении в стационаре, трое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

«По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 37 человек, двое из них погибли», — заявили в ведомстве.

В больницах остаются 11 человек, состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Атака БПЛА в Чебоксарах случилась 5 мая. Беспилотники неоднократно атаковали столицу Чувашии, один из дронов повредил здание. После ЧП школы перевели на удаленный формат обучения, движение общественного транспорта ограничили, некоторые ТЦ временно закрыли.

Как отметили в пресс-службе СК России, ВСУ при атаке на Чебоксары применили крылатые ракеты и запустили в сторону региона минимум восемь дронов.