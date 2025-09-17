Родным погибших бойцов СВО в Солнечногорске передали госнаграды

В Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске прошла торжественная церемония. На ней родственникам погибших военнослужащих, проявивших храбрость и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, вручили государственные награды.

Собравшиеся почтили память погибших солдат вместе с их семьями. На мероприятии присутствовали глава округа Константин Михальков, военный комиссар Олег Слабоспицкий, советник главы округа Виктория Куракова и благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. Родным героев передали ордена Мужества, ордена генерала Шаймуратова, а также медали Суворова и «За отвагу» посмертно.

«Эти награды — лишь малая частица той благодарности, которую мы все испытываем к нашим ребятам и их семьям. Такая потеря не может быть напрасной. Наша обязанность — помнить. Помнить и быть достойными их подвига», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

В центре Ассоциации ветеранов СВО, расположенном в ТЦ «Солнечный» на улице Красная, 22а, члены семей погибших и сами участники спецоперации могут получить юридическую и психологическую помощь.