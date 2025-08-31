Родственники украинских военнослужащих выступили против законопроекта, предусматривающего ужесточение наказания за неисполнение приказов командиров. Об этом ТАСС рассказали источники в силовых структурах России.

По данным силовиков, внесенный в Верховную раду законопроект вызвал гнев у украинцев.

«Родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти. Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах», — рассказал источник агентства.

Ранее стало известно, что в профильный комитет Рады поступил документ, который предлагает ужесточить наказание за неподчинение командиру до тюремного заключения сроком от пяти до 10 лет. Согласно законопроекту, суд не сможет вынести более мягкий приговор или назначить испытательный срок.

С момента открытия границ для мужчин 18-22 лет Украину начали массово покидать молодые мужчины. Украинки стали жаловаться в соцсетях, что парни бросают их и бегут за кордон.