Родители украинского пленного попросили оставить его в России

Родители военнопленного ВСУ Михаила Смаля, которого отказалась обменивать Украина, подтвердили его личность и попросили российские власти предоставить ему гражданство. Об этом РИА «Новости» сообщила мать мужчины Ольга Смаль.

Она отметила, что сын находится в российском плену с 24 февраля 2022 года. Семья хотела бы обмена военного, но украинская сторона этого не делает.

«Мы и сами не хотим, чтобы обменивали его. Мы никуда из России не уедем. Пусть сын получит российский паспорт, будет жить, как раньше, работать Пусть будет с нами», — сказала женщина.

Ольга и Сергей Смали проживают в селе Стокопани Херсонской области, они уже давно стали гражданами России.

Россия включала Смаля в список на обмен из 630 человек, однако Украина отказалась от процедуры, заявлял, что этих людей «не существует».

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее объясняла, что Украина использует отказ 630 находящихся в России военнопленных как медийный инструмент для продвижения своих интересов.