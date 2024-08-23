«Родители прячут своих детей». Жители Покровска пытались избежать эвакуации Киевом

CNN: жители Покровска прятали своих детей от принудительной эвакуации Киевом

Фото: РИА «Новости»

В Покровске в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики местные жители вынуждены прятать детей, чтобы избежать принудительной эвакуации. Об этом телеканалу CNN сообщил глава военной администрации соседнего города Димитрова (украинское название — Мирноград) Юрий Третьяк.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей», — уточнил он.

Третьяк отметил, что украинские власти разрабатывают вместе с сотрудниками полиции план по работе с такими людьми. Силовики пытаются придумать, как выявлять таких родителей, которые прячут детей и лгут, что они давно уехали.

Он пояснил, что такие семьи вынуждают военную администрацию обходить каждый дом.

Ранее Третьяк заявлял, что городские власти прикладывают все усилия, чтобы завершить эвакуацию местных жителей к концу этой недели. Он подчеркнул, что ВС РФ продвигаются к городу «быстрее, чем ожидалось».

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