«Родители прячут своих детей». Жители Покровска пытались избежать эвакуации Киевом

В Покровске в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики местные жители вынуждены прятать детей, чтобы избежать принудительной эвакуации. Об этом телеканалу CNN сообщил глава военной администрации соседнего города Димитрова (украинское название — Мирноград) Юрий Третьяк.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей», — уточнил он.

Третьяк отметил, что украинские власти разрабатывают вместе с сотрудниками полиции план по работе с такими людьми. Силовики пытаются придумать, как выявлять таких родителей, которые прячут детей и лгут, что они давно уехали.

Он пояснил, что такие семьи вынуждают военную администрацию обходить каждый дом.

Ранее Третьяк заявлял, что городские власти прикладывают все усилия, чтобы завершить эвакуацию местных жителей к концу этой недели. Он подчеркнул, что ВС РФ продвигаются к городу «быстрее, чем ожидалось».