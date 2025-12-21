«Родился в рубашке». Российский штурмовик чудом выжил после удара дрона ВСУ

Штурмовик 30-го мотострелкового полка чудом выжил после прямой атаки украинского FPV-дрона, который не сработал и не взорвался при контакте. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер» .

По его данным, группа штурмовиков продвигалась вперед под ударами вражеских беспилотников. При наступлении бойцы пережили два налета дронов ВСУ.

Первый беспилотник взорвался прямо за спинами военнослужащих, а второй БПЛА ударил в штурмовика, но не сдетонировал. Храбрый боец отбросил его на безопасное расстояние, где тот и взорвался.

«Вот уж действительно родились в рубашках», — говорится в сообщении.

В октябре бойцы из группировки «Днепр» чудом выжили, когда украинские боевики ударили двумя ракетами HIMARS по позициям их подразделения. Обошлось без погибших и раненых, да и техника не пострадала.