Родился в рубашке. Пенсионер-водитель хитро обманул дрон ВСУ в Запорожье и попал на видео

Водитель эффектно уклонился от дрона ВСУ в Запорожье

Водитель легкового автомобиля без военных опознавательных знаков эффектно увернулся от украинского дрона в Запорожье. Происшествие сняли на видео очевидцы, председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов опубликовал его в своем Telegram-канале .

По информации Рогова, беспилотник ВСУ попытался ударить по автомобилю на трассе Мелитополь–Васильевка, недалеко от поворота на село Любимовка. На кадрах видео заметно, как дрон догоняет белую «Ниву» и кроссовер темной расцветки. Неподалеку припаркован грузовой автомобиль цвета хаки.

Дрон завис над легковыми автомобилями, а затем резко начал снижаться. Именно в этот момент водитель легкового автомобиля резко свернул в сторону, одним движением избежав смертельной опасности.

Снаряд украинского беспилотника упал на дорогу. Судя по видеозаписи, его взрыв ничего не повредил. По словам Рогова, за рулем легкового автомобиля находился пенсионер.

Украинские беспилотники регулярно пытаются атаковать автомобили на российской территории. Ранее ВСУ ударили дроном по «Газели» под Белгородом.