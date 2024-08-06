Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы прошли на полигоне Подмосковья

Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы провели на подмосковном полигоне. Уникальные разработки «Кулибин-клуба» можно установить на автомобиль или опорный пункт для защиты от беспилотников.

«Кулибин-клуб» объединил неравнодушных изобретателей России, которые создают снаряжение и электронные компоненты для нужд СВО. С помощью неравнодушных инженеров на фронт уже направили тысячи инновационных приборов.

Как рассказали в Народном фронте, на полигоне провели испытание систем РЭБ, которые создают защитный купол над военными. Это позволяет предотвратить атаки беспилотников. По словам руководителя исполкома организации Михаила Кузнецова, партнерство с народными изобретателями помогает быстро реагировать на потребности бойцов.

«Сейчас здесь, на полигоне, группы изобретателей со всей страны привезли средства радиоэлектронной борьбы разных видов — штурмовые, для автомобилей и даже для бронетехники», — сказал он.