Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы прошли на полигоне Подмосковья
Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы провели на подмосковном полигоне. Уникальные разработки «Кулибин-клуба» можно установить на автомобиль или опорный пункт для защиты от беспилотников.
«Кулибин-клуб» объединил неравнодушных изобретателей России, которые создают снаряжение и электронные компоненты для нужд СВО. С помощью неравнодушных инженеров на фронт уже направили тысячи инновационных приборов.
Как рассказали в Народном фронте, на полигоне провели испытание систем РЭБ, которые создают защитный купол над военными. Это позволяет предотвратить атаки беспилотников. По словам руководителя исполкома организации Михаила Кузнецова, партнерство с народными изобретателями помогает быстро реагировать на потребности бойцов.
«Сейчас здесь, на полигоне, группы изобретателей со всей страны привезли средства радиоэлектронной борьбы разных видов — штурмовые, для автомобилей и даже для бронетехники», — сказал он.
Как рассказал представитель производителя РЭБ-комплексов Дмитрий Ворошилов, «Кулибин-клуб» стал местом для сбора передовой информации и обмена опытом для создания лучших изобретений. Одно из них — переносной РЭБ, который бойцы могут носить на себе как рюкзак. Он пользуется большой популярностью и уже спас много жизней, отметил военнослужащий отряда «Барс 16».
«Очень удобная вещь, эффективность его подтверждена уже месяцами работы, нареканий лично у меня, как у человека, который пользовался, нет. Я сам, работая на передовой, посадил с помощью этого РЭБа больше 20 дронов противника», — поделился он.
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