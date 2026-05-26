ВКС России получили партию новых Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала ВКС России партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации .

«Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны России и совершили перелет на аэродром базирования», — заявили в Ростехе.

Там напомнили, что эти истребители предназначены для превосходства в воздухе и поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на удалении от аэродрома базирования.

