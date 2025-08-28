Робототехнический комплекс для доставки грузов передали из Коломны в зону СВО

Уникальный робототехнический комплекс «Моровей» отправили в зону СВО из Коломны. Техника способна доставлять в труднодоступные места груз весом до 50 килограммов, а также выполнять боевые задачи — минирование, разминирование, разведку, огневую поддержку и запуск дронов.

Руководитель Общественной организации «Наставник» Эдуард Зарубаев передал комплекс бойцам СВО. Помимо этого, в партию гуманитарной помощи вошли десять спальников. Они защитят военнослужащих от непогоды в полевых условиях.

Это далеко не первая партия груза, которую собирает общественная организация «Наставник» для военнослужащих. Она регулярно оказывает поддержку солдатам, защищающим интересы страны в зоне СВО.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.