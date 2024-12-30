«Робокопы с лопатами». Украинских солдат отправили на передовую с лопатками вместо оружия

Украинский военнопленный Олег Ахметов рассказал, что командование выдало его подразделению лопатки вместо автоматов. Видео с его заявлениями распространила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.

Ахметов, как пояснили в российском министерстве, служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. По его словам, командование не предупреждало военных о предстоящих боях.

Офицеры сказали украинским солдатам, что их везут окапываться на позиции за линией соприкосновения. Вместо оружия бойцам выдали саперные лопатки. В задачу подразделению поставили выкопать два блиндажа за неделю.

Уже через час, продолжил Ахметов, позиции ВСУ попали под мощный обстрел. Затем появились российские солдаты — по словам пленного, они удивились столь слабой защите позиций.

«Мы, мол, наступаем по всем правилам, думаем, десантники, а тут вышли три „робокопа“ с лопатами», — описал реакцию российских военных Ахметов.

Ахметов также сообщил, что после того как они сдались в плен, украинские беспилотники начали атаку по их позициям. Российские военные, по его словам, спасли их от обстрела.

Ранее стало известно об украинском офицере, который пытал собственных солдат.

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