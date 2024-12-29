Обыски прошли у командира ВСУ, в бригаде которого пытали солдат

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) провели следственные действия у командира 211-й бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка. Следователи считают, что высокопоставленный военный знал о пытках в своей бригаде, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Избивали, пытали и вымогали деньги

Сотрудники ГБР провели обыски в доме Побережнюка. Власти готовят ему подозрение по статье о «бездействии военной власти, совершенное в условиях военного положения». Следствие считает, что непосредственный подчиненный комбрига избивал солдат в бригаде, пытал их и вымогал у них деньги. Одного из военных офицер привязал к кресту.

Офицер действовал безнаказанно с февраля по июль текущего года. Комбриг, как полагает следствие, знал о фактах пыток в бригаде достоверно и никак на это не реагировал.

Солдаты строили дом комбригу

Ранее в декабре Побережнюку уже сообщила о подозрении тернопольская полиция. Комбрига обвиняют в злоупотреблении служебным положением — он заставлял солдат строить себе дом в Хмельницкой области, притом снимал подразделения с боевых позиций.

Суд в этом производстве Побережнюка арестовал, но с альтернативой залога. Уже 20 декабря комбриг оказался на свободе, внеся в кассу суда 908 тысяч гривен, то есть более двух миллионов рублей.

Ранее в ВСУ задумались, стоило ли нападать на Курскую область.