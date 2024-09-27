РКК получил пять тысяч заявок о пропавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) принял свыше 5 тысяч заявок о пропавших людях в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения туда украинских войск. Об этом сообщили сотрудники организации в беседе с РБК .

По данным РКК, на сегодняшний день удалось оказать помощь примерно по 800 обращениям. Представители Красного Креста ведут ежедневную сверку заявок с информацией от Минцифры, МВД, пунктов временного размещения и Минздрава.

«Число заявок не равно числу разыскиваемых людей, так как на одного человека может быть подано больше одной заявки — например, его могут одновременно разыскивать мама и дочь», — пояснила руководитель проекта Юлия Руденко.

По ее словам, чаще всего в Курской области пропадают пожилые люди, за которыми в приграничный регион выбираются дети или внуки. Однако вернуться не удается, так как в населенных пунктах нет электричества и разряжены телефоны родственников.

Заявку на поиск пропавших в Курской области можно подать по телефону горячей линии, на сайте Российского Красного Креста или в местах развертывания мобильных пунктов организации в Курске.

Ранее жена погибшего российского военнослужащего самостоятельно отправилась в зону боевых действий, чтобы найти его тело и отомстить за смерть.