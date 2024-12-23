Рютте неоднократно просил Зеленского перестать критиковать Шольца

Генсек НАТО Рютте: я говорил Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что неоднократно просил украинского лидера Владимира Зеленского перестать открыто критиковать канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он рассказал в интервью DPA .

ФРГ находится на втором месте после США по объемам помощи Украине. Германия потратила на это минимум 28 миллиардов евро, напомнил Рютте.

«Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это несправедливым», — подчеркнул генсек НАТО.

При этом он добавил, что на месте Шольца передал бы Украине ракеты Taurus и не ограничивал бы ВСУ в их применении. Такие возможности очень важны для Украины, заявил Рютте.

В начале декабря канцлер ФРГ запретил украинским боевикам использовать немецкое оружие для ударов вглубь России. Шольц пообещал делать все возможное, чтобы не допустить эскалации, которая «приведет к войне между Россией и НАТО».