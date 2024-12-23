Рютте неоднократно просил Зеленского перестать критиковать Шольца

Генсек НАТО Рютте: я говорил Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца

IMAGO/M. Popow
Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что неоднократно просил украинского лидера Владимира Зеленского перестать открыто критиковать канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он рассказал в интервью DPA.

ФРГ находится на втором месте после США по объемам помощи Украине. Германия потратила на это минимум 28 миллиардов евро, напомнил Рютте.

«Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это несправедливым», — подчеркнул генсек НАТО.

При этом он добавил, что на месте Шольца передал бы Украине ракеты Taurus и не ограничивал бы ВСУ в их применении. Такие возможности очень важны для Украины, заявил Рютте.

В начале декабря канцлер ФРГ запретил украинским боевикам использовать немецкое оружие для ударов вглубь России. Шольц пообещал делать все возможное, чтобы не допустить эскалации, которая «приведет к войне между Россией и НАТО».

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