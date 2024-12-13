Рютте: с начала конфликта на Украине погибли и пострадали более 1 млн человек

Более миллиона человек погибли или пострадали в результате конфликта на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе .

«Каждый день [этот конфликт] приносит все больше разрушений и смертей. Каждую неделю на Украине погибает или получает ранения более 10 тысяч человек со всех сторон. Более одного миллиона жертв с февраля 2022 года», — сказал он.

Также Рютте напомнил о большом количестве случаев, когда НАТО бездействовал.

Ранее отставной подполковник Пентагона Дэниэл Дэвис заявил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров не улучшит ситуацию для Киева.

После вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность, лидеру Украины все равно придется начать диалог. До этого времени на поле боя продолжат гибнуть все больше украинцев, указал Дэвис.