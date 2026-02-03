Рютте надавал обещаний депутатам Рады в полупустом зале во время визита в Киев
Генсек НАТО Рютте: достижение мира на Украине потребует трудных решений
Для урегулирования украинского конфликта потребуются «трудные решения», но НАТО готов поддерживать государство. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время визита в Киев. Его слова привело агентство Reuters.
Генсек выступил в украинском парламенте и надавал обещаний депутатам Верховной рады. Однако речь пришлось толкать перед полупустым залом.
«В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — прим. ред.). И вы правы, существует проблема распределения бремени. И в настоящий момент некоторые союзники делают очень многое. Многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают», — сказал он.
Рютте заверил, что иностранные войска якобы появятся на Украине после заключения мирного соглашения — альянс по прежнему поддерживает киевский режим, хоть и не все страны блока желают участвовать в закупке оружия для ВСУ у США.
Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о запланированном выступлении Рютте. По его словам, заседание приурочили к началу очередной сессии парламента.