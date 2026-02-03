Для урегулирования украинского конфликта потребуются «трудные решения», но НАТО готов поддерживать государство. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время визита в Киев. Его слова привело агентство Reuters .

Генсек выступил в украинском парламенте и надавал обещаний депутатам Верховной рады. Однако речь пришлось толкать перед полупустым залом.

«В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — прим. ред.). И вы правы, существует проблема распределения бремени. И в настоящий момент некоторые союзники делают очень многое. Многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают», — сказал он.

Рютте заверил, что иностранные войска якобы появятся на Украине после заключения мирного соглашения — альянс по прежнему поддерживает киевский режим, хоть и не все страны блока желают участвовать в закупке оружия для ВСУ у США.

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о запланированном выступлении Рютте. По его словам, заседание приурочили к началу очередной сессии парламента.