Генеральный секретарь НАТО Рютте выступит в Верховной раде 3 февраля

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит в Верховной Раде Украины на открытии новой парламентской сессии. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

По его словам, заседание состоится завтра и будет приурочено к началу очередной сессии парламента, которая традиционно открывается в первый вторник февраля. В этот же день запланированы и другие кадровые процедуры.

В частности, присягу народного депутата должен принять бизнесмен Сергей Карабута, который проходит в парламент от партии «Слуга народа».

Гончаренко также анонсировал прямую трансляцию из зала заседаний, отметив, что предстоящий день в Верховной Раде обещает быть насыщенным и политически значимым.

Ранее Генсек НАТО высказался о территориальных компромиссах Украины.