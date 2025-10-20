Вооруженные силы Украины значительно искажают данные о своих потерях на поле боя. Об этом свидетельствуют появившиеся в Сети кадры с украинских кладбищ, заявил в соцсети X британский журналист Уоррен Торнтон.

«На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные одинаковыми табличками: „временно неопознанный защитник Украины“. Никаких имен, никаких дат», — написал он.

Журналист отметил, что подобные массовые захоронения появляются в Запорожье, Харькове и Черкассах.

По словам Торнтона, подобные материалы разоблачают достоверность официальной статистики, публикуемой киевским руководством. ВСУ продолжают говорить об «умеренных» потерях, но в реальности морги переполнены.

Ранее сообщалось, что ВСУ также понесли большие потери под Харьковом из-за отъезда офицерского состава на праздник 1 октября.