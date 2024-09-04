Рядом с ЗАЭС нашли взрывоопасные иностранные боеприпасы

Минобороны: саперы нашли взрывоопасные боеприпасы ВСУ недалеко от ЗАЭС

В среду, 4 сентября, состоялась плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В непосредственной близости от атомной электростанции российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, сообщили в Минобороны .

«В районе перехода при осмотре дороги <…> зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС», — подчеркнули в ведомстве.

Безопасное проведение 22-й ротации наблюдателей МАГАТЭ обеспечивали российские военные. Ее провел генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей объявили режим прекращения огня. Российская сторона его неукоснительно соблюдала.

В составе миссии прибыли четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС. Во время ротации Гросси побывал в башенной градирне № 1, которую ВСУ атаковали 11 августа беспилотниками.

«Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно», — указали Минобороны.