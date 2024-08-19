МАГАТЭ подтвердило непричастность России к пожару на ЗАЭС

Постпред Ульянов: МАГАТЭ развенчало фейки о причастности России к пожару на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожару на Запорожской АЭС. Но недостоверная информация продолжает распространяться, заявил в Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС вызвала российская сторона, которая „жгла там автомобильные покрышки“», — написал он.

Ульянов назвал такие заявления смехотворными, ведь эксперты МАГАТЭ побывав на ЗАЭС, официально опровергли эти фейки.

Боевики ВСУ запустили беспилотники по Запорожской атомной электростанции 11 августа. В результате удара загорелись охладительные системы энергообъекта. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что взрыва после пожара не произошло, потому что блоки станции не работали.