Режим ракетной опасности объявили в Белгороде | 360°

18 мая 2024, 08:25
Режим ракетной опасности объявили в Белгороде
Губернатор Гладков: в Белгороде прозвучали сигналы воздушной тревоги
Сирены ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям и попросил их не выходить из дома и не подходить к окнам.
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«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — подчеркнул губернатор.
Гладков добавил, что людям на улице в целях безопасности следует спуститься в укрытия или другие безопасные места.
Ранее украинские боевики атаковали Шебекино в Белгородской области. Из-за детонации БПЛА повреждения получили несколько торговых павильонов, никто из жителей не пострадал. Губернатор опубликовал фотографию с посеченным магазином.
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