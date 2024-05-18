Режим ракетной опасности объявили в Белгороде | 360°

Важное 18 мая 2024, 08:25 Режим ракетной опасности объявили в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде прозвучали сигналы воздушной тревоги РИА «Новости»

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Сирены ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он обратился к жителям и попросил их не выходить из дома и не подходить к окнам.

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«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — подчеркнул губернатор.

Гладков добавил, что людям на улице в целях безопасности следует спуститься в укрытия или другие безопасные места.

Ранее украинские боевики атаковали Шебекино в Белгородской области. Из-за детонации БПЛА повреждения получили несколько торговых павильонов, никто из жителей не пострадал. Губернатор опубликовал фотографию с посеченным магазином.