Режим опасности БПЛА второй раз за день ввели в Дагестане, Северной Осетии и КБР. Эту информацию подтвердили власти и региональные главки МЧС.

О беспилотной опасности в Северной Осетии рассказал глава республики Сергей Меняйло. Он предупредил, что могут возникнуть перебои с мобильной связью и интернетом.

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал он.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков тоже сообщил о возможных атаках беспилотников и отключении мобильной связи. Он попросил не подходить к обломкам сбитых дронов.

Информацию о вводе режима беспилотной опасности опубликовали и в Дагестане — пресс-служба местного МЧС призвала жителей оставаться дома и быть осторожными.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие!» — уточнило ведомство.

За ночь в российских регионах уничтожили 33 украинских беспилотника. Атаки БПЛА отразили в Ростовской, Белгородской, Курской областях и Краснодарском крае. Также системы ПВО нейтрализовали дроны над Черным морем.