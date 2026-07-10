Режим ЧС ввели в ряде территорий Таганрога после атаки БПЛА

Слюсарь: в Таганроге на территориях, пострадавших от БПЛА, ввели режим ЧС

В Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально ввели режим ЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС. В пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семь детей. Людям оказали всю необходимую помощь», — написал он.

Слюсарь добавил, что в Таганрог, Азовский район и Азов на места происшествий стянули силы экстренных служб для оперативного реагирования.

«Главная задача — локализовать возгорания и не допустить распространения огня. Особенно это важно сейчас, в жаркий период. Собственникам пострадавших от налетов БПЛА объектов поручили оказывать содействие работе экстренных служб», — заключил глава региона.

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотников загорелось административное здание. В результате ЧП никто не пострадал, уточнял Слюсарь.