Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

После атаки беспилотников на Ростов-на-Дону режим ЧС ввели в районе, где пострадали жилые дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

«Приняли решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома», — написал он.

Скрябин отметил, что власти организовали работу комиссий и оперативного штаба для оценки ущерба, они проведут поквартирный обход для фиксации повреждений.

«Администрация готова предоставить для пострадавших жителей маневренный фонд», — добавил глава города.

Коммунальным службам Ростова-на-Дону поставили задачу приступить к уборке территорий, прилегающих к месту происшествия, а также организовать прием документов у жителей поврежденных домов для выплат.

Силы ПВО ночью сбили 15 беспилотников в Ростовской области. В результате падения дрона в Ростове-на-Дону произошел пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме, никто из жильцов не пострадал.