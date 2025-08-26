Крыша жилого дома загорелась в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками. В городе раздались сразу несколько сильных взрывов, сообщили 360.ru местные жители.
Они отметили, что первый хлопок раздался в 23:11 по местному времени. После этого позвучал второй сильный взрыв.
«Звуки взрыва слышали на окраине, ближе к Аксаю. И сразу пришли смс-сообщения о „беспилотной опасности“, завыли сирены. А хлопки, похоже, прозвучали из центра Ростова-на-Дону», — добавили очевидцы.
Судя по видео, после одного из взрывов в городе начался пожар. Огонь охватил крышу многоэтажки.
Украинские БПЛА накануне атаковали Брянск. Повреждения получил многоквартирный дом.