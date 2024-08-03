Пожар вспыхнул на нефтебазе в Ростовской области после атаки 6 украинских БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Ночью шесть беспилотников атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Из-за повреждения емкостей с топливом вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Экстренные службы продолжают тушить возгорание. На месте работают более 90 человек и 33 единицы техники.

Жителей близлежащих населенных пунктов Савин призвал по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив окна влажной тканью, а при выходе на улицу пользоваться увлажненными масками или марлевыми повязками. Кроме того, он посоветовал держать скот в закрытых загонах.

В конце июля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Тогда данных о пострадавших также не поступало.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте