Появилось видео последствий атаки дронов ВСУ на Таганрог

Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог в Ростовской области. В распоряжении 360.ru оказалось видео с последствиями падения обломков дрона.

На кадрах виден огонь на месте падения дрона, под окнами — разбитое стекло.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале сообщил о последствиях удара украинских дронов.

«Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. На место выехали дежурные оперативные службы», — написал глава региона.

Слюсарь пообещал позже предоставить подробную информацию о последствиях и пострадавших.

Поздно вечером 1 апреля в небе над Ростовской областью прогремело несколько мощных взрывов. Жители Таганрога сообщили как минимум о четырех взрывах.