Режим ЧС из-за детонации после атаки БПЛА ввели в Воронежской области

В Ольховатском районе на юго-западе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после ночной атаки беспилотниками. Губернатор Александр Гусев объявил об этом в своем Telegram-канале .

«Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти», — заявил он.

Приостановили работу детсадов «Мир чудес» и «Теремок». Гусев сообщил, что в Ольховатской средней школе закрыли пришкольный лагерь, а проведение ОГЭ перенесли на резервные дни 1 и 2 июля.

Ночью в Воронежской области сбили два дрона. RT сообщил, что детонация взрывоопасных объектов произошла на расстоянии от гражданских построек. Гусев заявил, что никто не пострадал.