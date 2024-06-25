Пожар начался на промплощадке под Воронежем из-за падения фрагментов дрона ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в небе над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал он.

По словам Гусева, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудники оперативных служб прибыли на место ЧП. При этом в регионе сохраняется режим ракетной опасности.

Ранее, 20 июня, Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 15 беспилотников над территорией РФ. Украинские военные пустили для атак дроны самолетного типа. БПЛА сбили над Республикой Адыгея, Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.