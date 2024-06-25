Пожар начался на промплощадке под Воронежем из-за падения фрагментов дрона ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в небе над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал он.

По словам Гусева, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудники оперативных служб прибыли на место ЧП. При этом в регионе сохраняется режим ракетной опасности.

Ранее, 20 июня, Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 15 беспилотников над территорией РФ. Украинские военные пустили для атак дроны самолетного типа. БПЛА сбили над Республикой Адыгея, Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте