Режим беспилотной опасности ввели в Удмуртии, персонал и пассажиров аэропорта Ижевска эвакуировали. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

«Если ситуация будет усложняться, будем информировать вас и действовать по всем регламентам», — добавил он.

Сами беспилотники, предположительно, находятся в небе над соседними регионами.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее приостановили работу воздушные гавани в граничащем с республикой Татарстане — в Казани и Нижнекамске.

По данным Министерства обороны, российские средства ПВО за ночь сбили 97 вражеских беспилотников. Активнее всего противник пытался атаковать Курскую область.