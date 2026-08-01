Режим беспилотной опасности объявили в Московской области
РСЧС объявила режим беспилотной опасности в Московской области
Жителей Московской области уведомили о режиме беспилотной опасности. Такое предупреждение в 20:21 выпустила региональная РСЧС.
Специалисты призвали жителей не выходить из дома и не подходить к окнам.
«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что на время действия режима возможны перебои в работе мобильного интернета.
Кроме того, жителям напомнили о запрете съемки беспилотных летательных аппаратов и работы системы противовоздушной обороны.
В последний раз режим беспилотной опасности объявляли в Московской области в минувшую пятницу, 31 июля. Предупреждение действовало с 19:20 до 07:51 субботы, 1 августа.