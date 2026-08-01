Режим беспилотной опасности объявили в Московской области

Жителей Московской области уведомили о режиме беспилотной опасности. Такое предупреждение в 20:21 выпустила региональная РСЧС .

Специалисты призвали жителей не выходить из дома и не подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что на время действия режима возможны перебои в работе мобильного интернета.

Кроме того, жителям напомнили о запрете съемки беспилотных летательных аппаратов и работы системы противовоздушной обороны.

В последний раз режим беспилотной опасности объявляли в Московской области в минувшую пятницу, 31 июля. Предупреждение действовало с 19:20 до 07:51 субботы, 1 августа.