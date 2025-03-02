Работу аэропорта Грозного временно ограничили

Утром 2 марта Росавиация временно ограничила работу аэропорта Грозного. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 09:36 временные ограничения ввели на работу аэропорта Грозный. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает авиарейсы», — написал он.
Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет.