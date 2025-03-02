Работу аэропорта Грозного временно ограничили

Росавиация: аэропорт Грозного временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Утром 2 марта Росавиация временно ограничила работу аэропорта Грозного. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 09:36 временные ограничения ввели на работу аэропорта Грозный. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает авиарейсы», — написал он.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет.

В пятницу, 28 февраля, московский аэропорт Шереметьево также временно прекратил отправлять и принимать суда. Позднее воздушная гавань продолжила работу в прежнем режиме.