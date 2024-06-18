ВС России совершили рывок на Харьковском направлении. Что будут делать ВСУ?

Алаудинов: ВС РФ после рывка на Харьковском направлении ждут следующего шага ВСУ

На Харьковском направлении в зоне проведения спецоперации ВС России совершили серьезный рывок, освободив большую территорию. Сейчас российские военные ждут следующего шага противника, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

«Министерство обороны Российской Федерации в общей сложности сделало действительно очень серьезный рывок. Получилось так, что была освобождена достаточно серьезная территория», — отметил он.

Алаудинов заметил, что на Харьковское направление противник перебросил большую часть подразделений, в том числе направив те, что находились в Киевской области.

«В принципе, мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника», — добавил командир отряда спецназа «Ахмат».

По его мнению, ВСУ попытаются сконцентрировать определенные силы и предпринять решающий для себя шаг.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что в Харьковской области высадился «информационный десант» — туда прибыли представители украинских и иностранных СМИ. Они займутся отработкой методичек по дискредитации ВС РФ.