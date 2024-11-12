Резервуар Старооскольской нефтебазы загорелся после атаки дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали нефтебазу в Старооскольском округе. В результате удара беспилотника загорелся один резервуар, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся», — отметил глава региона.

Гладков добавил, что на месте пожара работали 10 пожарных расчетов. Они оперативно ликвидировали возгорание. По информации губернатора, пострадавших нет.

В Белгороде 5 ноября после атаки украинского дрона в многоэтажном жилом доме начался пожар. Один мирный житель пострадал, его с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги увезли на скорой в больницу.