Украинские боевики атаковали нефтебазу в Старооскольском округе. В результате удара беспилотника загорелся один резервуар, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся», — отметил глава региона.
Гладков добавил, что на месте пожара работали 10 пожарных расчетов. Они оперативно ликвидировали возгорание. По информации губернатора, пострадавших нет.
В Белгороде 5 ноября после атаки украинского дрона в многоэтажном жилом доме начался пожар. Один мирный житель пострадал, его с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги увезли на скорой в больницу.
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Резервуар Старооскольской нефтебазы загорелся после атаки дрона ВСУ
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