Резервную группу бойцов направили к месту боев с ВСУ на границе с Россией

Минобороны: резервы ВС выдвинулись в район боев на границе Курской области

Фото: РИА «Новости»

Резервы российских войск отправились на границу Курской области, где проходят боестолкновения с украинскими боевиками. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что утром около 300 солдат ВСУ атаковали под Курском села Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающие к российско-украинской границе.

Пограничники нанесли ответные удары по противнику и резервам ВСУ в Сумской области. В Басовке, Журавке, Хотени, Юнаковке, Беловоды, Храповщине штурмовики разнесли украинских боевиков и технику.

В ведомстве отметили, что армейская авиация эффективно бомбит бронетехнику противника. Бойцы уже уничтожили 16 бронемашин ВСУ, включая шесть танков, два боевых автомобиля пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

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