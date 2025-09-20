Резервная линия питания ЗАЭС повредилась на подконтрольной Украине территории

Украинская сторона за четыре месяца не восстановила вторую резервную высоковольтную линию внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он уточнил, что линия получила повреждения на подконтрольной Украине территории и отключена уже пятый месяц. Черничук добавил, что неизвестно, собираются ли украинские власти ее восстанавливать.

«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной», — подчеркнул он.

По его словам, если Украина не починит линию, на станции знают, «что нужно делать для того, чтобы разработать и внедрить компенсирующие мероприятия по отсутствию и той линии тоже». Директор объекта уточнил, что эти работы получится провести только после прекращения боевых действий.

Ранее Черничук подтвердил, что процесс интеграции Запорожской АЭС в Россию находится на финальной стадии. Он сообщил, что за три года проделали серьезную работу по всем направлениям.