Директор ЗАЭС Черничук сообщил о финальном этапе ее интеграции в Россию

Процесс интеграции Запорожской АЭС в Россию находится на финальной стадии. Об этом ТАСС сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, за три года удалось проделать серьезную работу по всем направлениям. В октябре 2022 года после создания АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» процесс интеграции в Россию двигался непрерывно.

«Я не буду говорить про процентное выполнение этого плана, но достаточно далеко мы продвинулись. Можно смело сказать, что этот процесс находится в завершающей стадии, в финальной стадии», — отметил Черничук.

Ранее из-за обстрела ВСУ на топливных складах ЗАЭС произошел пожар, пламя потушили. Огонь не добрался до резервуаров.