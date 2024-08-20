Слова главы Минобороны Великобритании Джона Хили об атаке ВСУ на Курскую область являются глубоко аморальными, сообщили в посольстве России в Лондоне. Слова дипломатов привел ТАСС .

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа», — подчеркнули дипломаты.

По их словам, министр неуклюже пытается оправдать действия Украины, в том числе в Курской области. Сетования Хили на рост нестабильности в мире насквозь пропитаны лицемерием, ведь именно его страна приложила немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения, отметили в посольстве.

Британские власти, публично одобряющие действия ВСУ в Курской области, потворствуют эскалации, заявили дипломаты.

Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за нападение на Курскую область на западных союзников. Президент обвинил их в медлительности.