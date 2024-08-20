«Решительно осуждаем». Послы РФ отреагировали на заявление МО Британии о Курской области
Посольство РФ назвало аморальными слова главы МО Британии Хили о Курской области
Слова главы Минобороны Великобритании Джона Хили об атаке ВСУ на Курскую область являются глубоко аморальными, сообщили в посольстве России в Лондоне. Слова дипломатов привел ТАСС.
«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа», — подчеркнули дипломаты.
По их словам, министр неуклюже пытается оправдать действия Украины, в том числе в Курской области. Сетования Хили на рост нестабильности в мире насквозь пропитаны лицемерием, ведь именно его страна приложила немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения, отметили в посольстве.
Британские власти, публично одобряющие действия ВСУ в Курской области, потворствуют эскалации, заявили дипломаты.
Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за нападение на Курскую область на западных союзников. Президент обвинил их в медлительности.